الشلف: مثول 8 اشخاص امام محكمة تنس في قضية محاولة هجرة غير شرعية

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتنس بالشلف سيارة سياحية على متنها 8 أشخاص و بعد إجراء عليها المراقبة الإدارية والأمنية عثر بالصندوق الخلفي على معدات وملابس الإبحار وان الأشخاص الذين كانوا على متنها قادمين من ولايات مختلفة منها وهران وأم البواقي عين تموشنت.

وبعد تحويلهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية مع تمديد الاختصاص على العديد من الولايات اسفرت عن توقيف اشخاص مشتبه فيهم وضبط مبلغ مالي من عائدات عمليات تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر ودراجة نارية .

بعد إنجاز الملف الجزائي عن قضية تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية عبر البحر في اطار جماعية إجرامية منظمة، أحيل بموجبه أمام محكمة تنس.