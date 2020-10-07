الشلف.. مجهولون يخربون صمام التفريغ لقناة الماء الشروب في بنايرية

أقدم اليوم الأربعاء مجهولين على تخريب صمام التفريغ لقناة الماء الشروب ذات قطر 400 مم بالقرب من محطة الضخ رقم 2 بإقليم بلدية بنايرية.

ما تسبب في تسرب كميات هائلة من المياه قبل تدخل الفرقة التقنية التابعة لوحدة الجزائرية للمياه لصيانة القناة المذكورة وتغيير الصمام المخرب.

يحدث هذا في وقت باشرت فيه الجهة المختصة على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه ترتيبات رفع شكوى ضد مجهول في محاولة لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.

وقد سجلت ذات المصالح حصول أزيد من 15 إعتداء على شبكة المياه عبر تراب الولاية خلال الأشهر القليلة الأخيرة فقط منها 8 حالات تم الحقيق فيها من قبل مصالح الضبطية القضائية بعد قيام الممثل القانوني للجزائرية للمياه بتقيد شكاو ضد مجهولين في كل من بلديات الشلف والزبوجة وبنايرية وتاوقريت.