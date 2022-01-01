الشلف: مجهولون يخربون مقر جمعية خلود للأنشطة الشبانية بتنس

أفادت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن مجهولين قد أقدموا بالتزامن مع الإحتفال برأس السنة الميلادية على إقتحام مقر الجمعية الولائية خلود للأنشطة الشبانية الواقع بطريق الميناء بمدينة تنس.

أين تم تحطيم البوابة الرئيسية وزجاج النوافذ قبل تكسير وتخريب الكراسي والرفوف الحافظة الملفات فضلا عن سرقة ألبسة التهريج ومكبر الصوت.

وأشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن رئبس الجمعية الولائية خلود للأنشطة الشبانية، عبد القادر بوكبشة، قد قيد اليوم شكوى ضد مجهول على مستوى أمن دائرة تنس فور إكتشاف أعضاء المكتب الولائي لأثار التخريب بالمقر الذي قصدوه اليوم لعقد إجتماع تنسيقي، في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات الجارية في قضية الحال.