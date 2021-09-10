الشلف: مجهولون يرمون كميات من النفايات الصلبة بواد بوخنسوس بمجاجة

أكدت اليوم، مصادر محلية للنهار أونلاين، إقدام أشخاص مجهولين على تفريغ كميات معتبرة من النفايات الصلبة المتمثلة في بقايا جدران إسمنتية فضلا عن حمولات من الأتربة على ضفاف وادي بخنوسوس على المحور الولائي رقم 151 ببلدية الأبيض مجاجة.

وأظهرت الصور التي إلقطتها النهار أونلاين، سقوط كميات من النفايات الصلبة في مجرى الوادي المذكور، الحالة التي جعلت بعض المواطنين يبدون تخوفهم من حصول فيضانات محتملة بتساقط الأمطار الموسمية وحلول فصل الشتاء.

ما يتطلب تدخل السلطات البلدية في أقرب الآجال بغية العمل في إتجاه رفع هذه النفايات وتنقية ضفاف ومجرى الوادي المذكور حتى لا يتكرر سيناريو وادي مكناسة بواد بوخنسوس.

في وقت إستغرب فيه البعض، أن يقوم أشخاص بمثل هذه التصرفات بالتزامن مع حملة التنقية التي باشرتها السلطات الولائية تجسيدا لتعليمات والي الولاية لتجنب خطر الفيضانات التي قد تحدثها الأمطار الموسيمية، الحالة التي تستدعي فتح تحقيق معمق في قضية الحال بغرض توقيف الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.

يحيى عزواو