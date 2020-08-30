الشلف.. مجهولون يعتدون على القبور بمقبرة سيدي سالم بالصبحة

أخبار الجزائر
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الشلف.. مجهولون يعتدون على القبور بمقبرة سيدي سالم بالصبحة
بقلم يحيى عزواو

أكد اليوم عدد من أهالي منطقة أولاد زياد ببلدية الصبحة تعرض 3 قبور على مستوى مقبرة سيدي سالم للحفر والنبش من قبل أشخاص مجهولين يوم السبت بالتزامن مع إحياء مناسبة عاشوراء .

في ذات السياق عبر هؤلاء المواطنون عن إستيائهم العميق لهذه التصرفات مطالبين بضرورة تدخل السلطات الأمنية لفتح تحقيق في القضية .

كما أشار هؤلاء إلى أن ما تعرضت له مقبرة سيدي سالم بالصبحة يبقى عينة فقط لإعتداءات مماثلة حصلت في مقابر أخرى من قبل أشخاص مجهولين بغرض أغراض تتعلق بالشعوذة أو البحث عن الكنز وفق الروايات المتداولة عن هذه الطقوس الغريبة عن مجتمعنا.


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