الشلف.. محسنون يتضامنون لتزويج شاب فلسطيني من جباليا بتاوقريت

بادر اليوم الأحد عدد من محسني بلدية تاوقريت في ولاية الشلف إلى تنظيم عملية تضامنية بغرض تزويج شاب فلسطيني يدعى نايف دواس من مواليد 1996 .

الشاب الفلسطيني قدم من جباليا إلى الجزائر بغرض إتمام نصف دينه بعد أن تعرف على شريكته عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قبل أن يتفق معها الإستقرار بقرية أولاد الحاج خروبي ببلدية تاوقريت.

في ذات السياق أكد أحد الشباب المتطوعين في جمعية باب الخير تاوقريت للنهار أونلاين بأن عملية التضامن إنطلقت من الصفر لتعرف بعد ذلك تجاوبا كبيرا وخاصة بعد إقتناء كل متطلبات العرس الذي من المنتظر أن يكون يوم الجمعة القادم.