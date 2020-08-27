الشلف: محسنون يقتنون 6000 كمامة ومستلزمات صحية لمترشحي البيام والباك

بادر اليوم عدد من المحسنين إلى إقتناء مستلزمات صحية للوقاية والحماية من فيروس كورونا لفائدة مترشحي البيام والباك .

في ذات السياق كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد طويل بأن هذه المجهودات تندرج في سياق حملة التضامن الرامية لتجسيد البرتوكول الصحي الخاص بالإمتحانات النهائية.

كما أشار إلى إستلام كمية من المستلزمات المتعلقة بالحماية و الوقاية تمثلت في معقمات الأيدي من مؤسسة بن زعمية للأشغال العمومية فضلا عن 6000 كمامة من قبل إتحاد التجار.

وتم تسليم هذه التبرعات لمديرية التربية بغرض إستغلالها وتوزيعها على مترشحي البيام والباك.