الشلف: محسن يتبرع ب 40 جهازا لتكثيف الأكسجين لمسشفيات الولاية

إستلمت اليوم مديرية الصحة لولاية الشلف، هبة تتمثل في 40 جهازا لتكثيف الأكسجين لتوزيعها مباشرة على مستشفيات الولاية في خطوة من شأنها تخفيف الضغط المسجل جراء تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقد أشرف الوالي لخضر سداس، على عملية الإستلام بحضور مدير الصحة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، في إنتظار وصول 7 مولدات للأكسجين من خارج الوطن في غضون أيام، بعد إستكمال إجراءات الإقتناء التي تمت فور جمع رجال أعمال للإعتمادات المالية الخاصة بها والمقدرة بأزيد من 11 مليار سنتيم.