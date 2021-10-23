الشلف: محكمة تنس تبرأ موطفة من تهمة تكسير نظارات أمين عام دائرة الزبوجة!

كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة للنهار أونلاين، بأن محكمة المخالفات بتنس قد نطقت نهاية الأسبوع بحكم البراءة لموظفة تدعى ب.ن بعد متابعتها قضائيا من قبل أمين عام دائرة الزبوجة بتهمة الإعتداء عليه وتكسير نظاراته.

تفاصيل قضية الحال تعود أواخر شهر أفريل من السنة الجارية 2021، لما قامت الموظفة المذكورة بمتابعة المسؤول المذكور بتهمة السب، ليقوم هذا الأخير بعد ذلك برفع دعوى قضائية يتهم فيها الضحية بأنها قد إعتدت عليه وقامت بتكسير نظاراته داخل مكتبها، قبل قيام الإدراة المحلية لولاية الشلف بتوقيفهما إلى حين إحالتهما على المجلس التأديبي، وحسب مصادرنا، فإن الجهة الوصية قد تراجعت عن قرار التوقيف خلال الأسابيع الأخيرة وقامت بإعادتهما إلى منصبي عملهما بمقررات تعين جديدة بناء على تعليمات والي الولاية دون الفصل في القضية وذلك بعد تأجيل الجلسة التأديبية لعدة مرات ، فيما إمتنعت الإدارة المحلية عن تسليم الملف التأديبي للموظفة التي إعتبرت قرار توقيفها وإحالتها على المجلس التأديبي بالتعسفي لعدم إرتكابها لأي خطأ مهني، وهذا على الرغم من تقديهما لأمر إستجواب عن طريق محاميها من المحكمة الإدارية بغرض الحصول على الوثائق المدرجة بملفها التأديبي.