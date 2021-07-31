الشلف.. مخابز مهددة بالغلق وطوابير طويلة للحصول على الخبز بسبب ندرة الفرينة !

تشهد محلات الشلف، ندرة مفاجئة لمادة الفرينة، ما جعل مخابز الولاية تتوقف عن النشاط. الحالة التي جعلت بعض المواطنين وممثلي المجتمع المدني يخرجون عن صمتهم للمطالبة بتدخل مديرية التجارة للوقوف عن أسباب الندرة. مع إتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي من شأنها توفير هذه المادة بالقدر الذي يضمن عودة نشاط المخابز.

وفي ذات السياق عبر بعض المواطنين المتصلين بالنهار اون لاين، عن عميق إستيائهم من انعدام مادة الفرينة في كل المحلات. في وقت شرع بعض التجار في توزيعها على الزبائن بأسعار تفوق الأسعار المتعارف عليها.

وتحدث هؤلاء المواطنون بمرارة عن تسجليهم لوجود أزمة خبر بسبب توقف نشاط بعض المخابز على مستوى بلديات دائرة أولاد فارس. لأسباب تم إرجاعها إلى ندرة مادة الفرينة، الحالة التي ساهمت بشكل مباشر في ظهور طوابير أمام المخابز النشطة.