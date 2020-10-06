الشلف.. مديرة الطاقة توجه ثاني إعذار للمقاولة المكلفة بربط المعارفية بالغاز

قامت اليوم مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرزاد تلي بوزيد برفقة مدير توزيع الكهرباء والغاز بزيارة مفاجئة لبقعة المعارفية التي تعد من أبرز مناطق الظل ببلدية أولاد عباس.

أين وقفت على تماطل المقاولة المكلفة بإنجاز مشروعي ربط المنطقة المذكورة بالغاز والكهرباء في الإنطلاق في الأشغال على الرغم من تلقيه لإعذار في وقت سابق.

الأمر الذي جعل ذات المسؤولة تأمر بتوجيه ثاني إعذار لصاحب المقاولة في وقت توعدت فيه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في حال عدم إلتزام المعني ببنود العقد المبرم وهذا خدمة للمصلحة العامة.

في ذات السياق عبر سكان منطقة المعارفية عن إرتياحهم للزيارة التي إعتبروها تاريخية بإعتبار أن المديرة المذكورة تعد أول مسؤول ولائي زار منطقتهم منذ الإستقلال.