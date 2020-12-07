الشلف: مديرو المدارس الإبتدائية يحتجون أمام مقر مديرية التربية

إحتج اليوم الإثنين العشرات من مديري المدارس الإبتدائية أمام مقر مديرية التربية لمطالبة الوزارة الوصية بالتدخل بغرض التكفل بالمطالب المرفوعة إليها والعمل في إتجاه تحسين الخدمات في الطور الإبتدائي.

في ذات السياق صرح عثمان بحري الأمين الولائي لنقابة مديري المدارس الإبتدائية بالشلف لجريدة النهار بأن المدرسة الإبتدائية تعاني من عدة نقائص وعلى هذا الأساس تم تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية

بغرض مطالبة الجهة الوصية بفصل الإبتدائيات عن البلديات وإعادة الإعتبار لمديري المدراس الإبتدائية من حيث المنح والتصنيف فضلا عن التمسك بالتقاعد المسبق وإعادة النظر في البناءات الخاصة بالمدارس الإبتدائية وحتى القوانين التنظيمية

إلى جانب إعفاء المديرين من مهمة الإشراف عن الشأن الإجتماعي وخاصة فيما تعلق بتوزيع منحة التمدرس والمحفظة والكتاب المدرسي .

هذا كما طالب بحري بضرورة تدعيم المدرسة الإبتدائية بالأعوان المشرفين والعمال المهنين المؤهلين.