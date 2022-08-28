الشلف: مديرية التجارة تعلن عن تنظيم معرض تجاري تحسبا للدخول المدرسي

أعلنت اليوم الأحد، مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الشلف، عن تنظيم وفتح معرض تجاري لمختلف المستلزمات والأدوات المدرسية، بما فيها الكتب والمآزر والأحذية والملابس وهذا تحسبا للموسم الدراسي الجديد 2022/ 2023.

في ذات السياق، حددت ذات المصالح، بأن المعرض التجاري من المنتظر تنظيمه خلال الفترة الممتدة بين 01 و 30 سبتمبر 2022 على مستوى المطعم الجامعي الشهيد طالب عبد الرحمن وسط مدينة الشلف.

في وقت ثمنت فيه الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة بالشلف، على لسان رئيسها الجيلالي قاسمي، هذه المبادرة التي إعتبرها خطوة في الطريق الصحيح وخاصة في ظل الإرتفاع الفاحش في أسعار الأدوات المدرسية وكل المستلزامات المتعلقة بالدخول الإجتماعي.