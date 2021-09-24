الشلف: مديرية التربية تحضر لفتح مسابقة لتوظيف 139 عامل مهني

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية التربية لولاية الشلف للنهار أونلاين، بأنه يجري حاليا التحضير لفتح مسابقة خارجية لأجل توظيف 139 عامل مهني وذلك قبل إنقضاء الثلاثي الأخير من السنة الجارية 2021.

وحسب ذات المصادر، فإن الإعلان الخاص بمسابقة بالتوظيف الخارجي للعمال المهنين صنف أول وثاني سيتم إشهاره مطلع شهر أكتوبر على أن يتم تحديد تاريخ إجراء المسابقة مباشرة بعد إنتهاء فترة إيداع ملفات الترشح للمسابقة.