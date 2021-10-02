الشلف: مديرية التربية تشرع في إستقبال ملفات المترشحين لمسابقة العمال المهنين

كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة بأن القائمين على مصلحة التمدرس والإمتحانات بمديرية التربية لولاية الشلف، قد شرعوا في إستقبال ملفات الراغبين في الترشح لإجتياز المسابقة المفتوحة لتوظيف 139 عامل مهني مستوى أول بالمؤسسات التربوية.

وأشار الإعلان الخاص بالمسابقة المذكورة إلى ضرورة تمتع المترشحين بشرط اللياقة البدنية التي تتماشى مع النشاطات المراد ممارستها، فضلا عن إيداع ملف يتكون من طلب خطي مدون عليه رقم الهاتف الشخصي، نسخة من بطاقة التعريف الوطني، شهادة إقامة، صورتان شمسيتان، إستمارة تسحب من موقع مديرية التربية لولاية الشلف نموذج رقم 01

إلى جانب وثيقة تثبت وضعية المترشح إتجاه الخدمة الوطنية، وحقوق التسجيل المقدرة ب 200 دج لكل مترشح تدفع يوم إجراء الإمتحان على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين، كما تم تحديد تاريخ 18 أكتوبر كأخر أجل لإيداع الملفات.

وقصد تسهيل عملية إيداع الملفات وتفادي الإكتظاظ والإزدحام وضمان تطبيق البرتمول الصحي، قامت الجهة الوصية بفتح 19 مكتبا لإيداع الملفات بالمؤسسات التربوية في 18 بلدية، ويتعلق الأمر بكل من بلديات، الشلف، سنجاس، بوقادير، وادي أسلي، أولاد فارس، الكريمية، وادي الفضة، تنس، سيدي عبد الرحمن، المرسى، تاوقريت، عين أمران، بوزغاية، تاجنة، الزبوجة، بأمران، أولاد بن عبد القادر والأبيض مجاجة.