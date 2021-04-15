الشلف: مديرية التربية تكرم تلاميذها المتفوقين بمناسبة يوم العلم

كرمت اليوم مديرية التربية لولاية الشلف، العشرات من التلاميذ المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية بفي حفل ولائي تم تنظيمه بثانوية الشهيد 18 فيفري ببلدية بوزغاية باالتنسيق مع السلطات المحلية ومديرية الشباب والرياضة.

وتميزت إحتفالية ذكرى يوم العلم بعرض برنامج ثري تنوع بين المسرح ولأناشيد والإستعراض الرياضي، فضلا عن تنظيم معرض ضم صورا وتحفا تاريخية.

كما عرفت هذه التظاهرة، عدة مدخالات أبرزت الدور الفعال الذي قام به العلامة عبد الحميد بن باديس في محاربة الأفكار الهدامة والحفاظ على تماسك المجتمع الجزائري على مدار مسيرته النضالية المليئة بالمحطات المضيئة.