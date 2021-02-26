الشلف: مديرية التربية تواصل مساعيها لإنهاء إضراب الأساتذة بثانوية عرجون معمر

أكدت اليوم مصادر محلية بأن مدير التربية الجديد محمد صافو قد أشرف خلال الساعات الأخيرة على عدة لقاءات جمعته بالشركاء لإجتماعين فضلا عن جمعيات أولياء التلاميذ بغرض إنهاء إضراب الأساتذة المتواصل لعدة أيام بثانوية عرجون معمر بحي بن سونة.

في ذات السياق أشارت مصادرنا،إلى أن المدير الجديد قد ركز في كل تدخلاته على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية وإحترام القانون وجعل مصلحة التلميذ فوق كل إعتبار، مشيرا إلى أن الإنشغالات المطروحة قد تمت مناقشتها مع كل الأطراف قبل طرح جملة من الحلول والتدابير التي من شأنها ضمان إستمرار تمدرس التلاميذ جو هادئ.

من جهة أخرى إستغرب فيه ممثلو أولياء التلاميذ في إتصال لهم بالنهار، تمسك أساتذة ثانوية عرجون معمر بخيار الإضراب دون مراعاة مصلحة التلاميذ على الرغم كل الوساطات التي بادرت إليها النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ خلال الأيام الأخيرة في خطوة لإحتواء الوضع،

حيث إعتبر هؤلاء بأن المطالب المرفوعة لا تستدعي كل هذا التضخيم حسب تصريحاتهم، مشيرين إلى وجود عدة أطراف تحاول الإستثمار في هذه القضية بغرض زرع الفوضى في القطاع في محاولة لإفشال التغير الذي أحدثته مؤخرا وزارة التربية الوطنية على رأس مديرية التربية لولاية الشلف.

كما ثمن ممثلوا أولياء التلاميذ الدور الذي يلعبه مدير التربية الجديد بغرض حلحلة القضية وإنهاء إضراب أساتذة ثانوية عرجون معمر في أقرب وقت، فيما طالب بعض الأولياء بضرورة فتح تحقيق معمق للكشف عن الأطراف التي تقف وراء إستمرار الإضراب على الرغم من تجاوب الجهة الوصية مع إنشغالات الأساتذة المضربين على حد تعبيرهم.