الشلف: مديرية الخدمات الجامعية تؤكد جاهزيتها لإستقبال الطلبة الجدد

أكد اليوم مولود عكاكزة، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الخدمات الجامعية بالشلف، بأنه قد تمت تهيئة الظروف لإستقبال الطلبة الجدد من الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2020.

وذلك بالتزامن مع إطلاق أبواب مفتوحة بداية من اليوم الخميس، وهذا من خلال الولوج الى صفحة مديرية الخدمات الجامعية.

وفي ذات السياق أشار ذات المتحدث إلى تسخير 6 إقامات جامعية بالشلف، منها 2 خاصة بالذكور و4 بالإناث في وقت سيتم فيه وضع 8 مطاعم جامعية 5 منها مدمجة و3 مطاعم مركزية.

كما ستوفر مديرية الخدمات الجامعية المنحة الجامعية الوطني،ة إلى جانب خدمة الإيواء حيث تبلغ الطاقة النظرية للإقامات حوالي 12000سرير في وقت تم فيه وضع 142حافلة للنقل الجامعي في الخدمة.