الشلف: مديرية الخدمات الجامعية تحضر لإستقبال الدفعة الثالثة من طلبة السنة أولى ماستر والثانية ليسانس

أكد اليوم نورالدين بورزق مدير الخدمات الجامعية، بأنه قد أسدى تعليمات صارمة إلى كل مديرية الإقامات الجامعية.

التعليمات بغرض تهيئة كل الظروف تحسبا لإستقبال الدفعة الثالثة من طلبة السنة اولى ماستر والسنة الثانية ليسانس.

حيث تتواصل التحضيرات في 6 إقامات من أجل التكفل الجيد بالطلبة وخاصة المقيمين من حيث خدمة الايواء.

إلى جانب تعقيم الاجنحة وتوفير الاسرة والاغطية والافرشة فضلا عن ضمان تطبيق البرتوكول الصحي.

من خلال ارتداء القناع الواقي وتوفير المعقم للطلبة والموظفين واحترام مسافة التباعد الجسدي.

وبهذا الشأن قام ذات المسؤول بزيارات ميدانية إلى بعض الإقامات للوقوف عن قرب لمدى تنفيذ التوصيات والتعليمات للتكفل الافضل بالطلبة.

مع العلم أن الطاقة الحقيقة لاقامات تقدر بـ 10 ألاف سرير، فيما تم تسخير 142 حافلة للنقل الجامعي للخطوط الحضرية.

والشبه حضرية وخط عبر السكة الحديدية للقاطنين ببلديات العطاف وواد الفضة واولاد عباس وام الدروع.

مع تخصيص 8 مطاعم منها 3 مطاعم مركزية لتقديم خدمة الإطعام.