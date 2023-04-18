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أخبار الجزائر

الشلف: مديرية الخدمات الجامعية تنظم إفطارا جماعيا للطلبة

بقلم رشيد مشورب
الشلف: مديرية الخدمات الجامعية تنظم إفطارا جماعيا للطلبة
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نظمت الإقامة الجامعية بالشلف التابعة لمديرية الخدمات الجامعية افطارا جماعيا جمعت فيه الطلبة المقيمين الجزائريين والطلبة الدوليين و كذا مسؤولي قطاع الجامعية .

وشارك هذا الافطار رفقة الطلبة الدوليين الامين العام لولاية الشلف رفقة مدير الخدمات الجامعية .
من جهتهم رحّب الطلبة الدوليين هذه المبادرة التي جمعت بين طلبة الدول العربية على غرار دولة فلسطين و الصحراء الغربية. في اجواء رمضانية روحانية مفعمة بروح التضامن و الأخوة .

رابط دائم : https://nhar.tv/OFu8V
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