الشلف: مديرية الخدمات الجامعية تنظم إفطارا جماعيا للطلبة

نظمت الإقامة الجامعية بالشلف التابعة لمديرية الخدمات الجامعية افطارا جماعيا جمعت فيه الطلبة المقيمين الجزائريين والطلبة الدوليين و كذا مسؤولي قطاع الجامعية .

وشارك هذا الافطار رفقة الطلبة الدوليين الامين العام لولاية الشلف رفقة مدير الخدمات الجامعية .

من جهتهم رحّب الطلبة الدوليين هذه المبادرة التي جمعت بين طلبة الدول العربية على غرار دولة فلسطين و الصحراء الغربية. في اجواء رمضانية روحانية مفعمة بروح التضامن و الأخوة .