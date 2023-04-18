الشلف: مديرية الخدمات الجامعية تنظم إفطارا جماعيا للطلبة
بقلم رشيد مشورب
نظمت الإقامة الجامعية بالشلف التابعة لمديرية الخدمات الجامعية افطارا جماعيا جمعت فيه الطلبة المقيمين الجزائريين والطلبة الدوليين و كذا مسؤولي قطاع الجامعية .
وشارك هذا الافطار رفقة الطلبة الدوليين الامين العام لولاية الشلف رفقة مدير الخدمات الجامعية .
من جهتهم رحّب الطلبة الدوليين هذه المبادرة التي جمعت بين طلبة الدول العربية على غرار دولة فلسطين و الصحراء الغربية. في اجواء رمضانية روحانية مفعمة بروح التضامن و الأخوة .
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