الشلف.. مديرية الخدمات الجامعية  تنظم افطارا جماعيا للطلبة

نظمت الاقامة الجامعية بالشلف التابعة لمديرية الخدمات الجامعية، افطارا جماعيا جمعت فيه الطلبة المقيمين الجزائريين والطلبة الدوليين وكذا مسؤولي قطاع الجامعية.

وشارك هذا الافطار رفقة الطلبة الدوليين، كل من الأمين العام لولاية الشلف ومدير الخدمات الجامعية.

ومن جهتهم رحّب الطلبة الدوليين بهذه المبادرة التي جمعت بين طلبة الدول العربية.

وذلك على غرار دولة فلسطين والصحراء الغربية، في اجواء رمضانية روحانية مفعمة بروح التضامن والأخوة.

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