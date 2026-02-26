الشلف.. مديرية الشؤون الدينية تقيّم أداء الأئمة وتوزّع أزيد من 14 ألف وجبة في أسبوع

عقدت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الشلف اجتماعا تقييما خصص للوقوف على نشاطات أئمة مساجد الولاية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم.

اللقاء الذي حضره مفتشون مديرية الشؤون الدينية ومعتمدو الدوائر، شكل محطة لتقييم الأداء الميداني وتوحيد الرؤى بخصوص البرامج المسطرة خلال الشهر الفضيل. حيث تم التأكيد على جملة من التوجيهات، في مقدمتها دعوة الأئمة إلى ختم القرآن الكريم مع التيسير في القراءة، عملا بتعليمات الوزارة الوصية، إلى جانب الحرص على إلقاء الدروس قبل أذان صلاة العشاء، وإقامة الصلاة مباشرة بعد الأذان.

كما شدّد الاجتماع على ضرورة التكفل الأمثل باحتياجات المساجد، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الدينية والمحسنين، فضلا عن التحضير الجيد للمسابقات القرآنية ومنحها الزخم اللازم، مع تشجيع طلبة المدارس القرآنية والزوايا على إمامة المصلين في صلاة التراويح، دعما للكفاءات الشابة وتحفيزا لها.

وفي السياق ذاته، ثمّن الحاضرون حصيلة نشاط مجلس “سبل الخيرات” خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث تم توزيع 14.519 وجبة عبر خمسة مطاعم لإفطار الصائمين تحت شعار”رحماء بينهم”.

وبلغ عدد (قفة رمضان) الموزعة إلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الفضيل 3550 قفة، في مبادرة تضامنية تعكس روح التكافل الاجتماعي في هذا الشهر المبارك، واختتم الاجتماع بدعوة صريحة للأئمة إلى مضاعفة الجهود، ومواصلة العمل بروح المسؤولية خدمة للفقراء و المساكين والمحتاجين، بما يعزز رسالة المسجد الدينية في المجتمع.