الشلف: مديرية الصحة تفتح نقطة تلقيح جديدة بالمحطة البرية لنقل المسافرين

كشف اليوم، المكلف بالإعلام على مستوى مؤسسة الصحة الجوارية لمقاطعة أولاد فارس بالشلف، فلاحي عبد الفتاح، بأنه قد تم فتح نقطة تلقيح جديدة ضد كوفيد 19 على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين ما بين الولايات بالحمادية، في خطوة تندرج في إطار المساعي الرامية لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح BIG DAY

وأشار فلاحي، إلى أن مديرية الصحة قد أشرفت أمس على وضع النقطة المذكورة حيز الخدمة، في وقت تم فيه إستحدثت فيه مؤسسة الصحة الجوارية لأولاد فارس فرقة متنقلة قامت بالنزول إلى المحطة الحضرية 05 جويلية بحي الحرية لتلقيح المسافرين المتوافدين على المحطة، فيما يجري حاليا التحضير لبعث فرق متنقلة أخرى للقيام بنفس المهمة عبر المحطات الحضرية لنقل المسافرين بالولاية.

كما تم تخصيص 5 فرق متنقلة لتلقيح قاطني مناطق الظل على مستوى بلديتي الأبيض مجاجة وأولاد فارس ضد كوفيد 19، إلى جانب 46 نقطة تلقيح ثابتة، في إنتظار فتح نقطة أخرى قريبا على مستوى محطة القطار وسط مدينة الشلف.