الشلف: مديرية الطاقة تكشف عن تجهيز 15 محطة وقود بخدمة سير غاز

كشفت اليوم مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، عن تجهيز 15 محطة وقود بخدمة سير غاز في إطار تدعيم حظيرة الخدمات عبر كل دوائر وبلديات الولاية.

في ذات السياق أشارت ذات المصالح إلى وجود 6 محطات وقود تجري فيها الأشغال حاليا لتزويدها بخدمة السير غاز منها 2 تابعة لمؤسسة نفطال و 4 خاصة، وذلك في كل من بوقادير، الصبحة، سيدي عكاشة، تنس، الشطية وبني حواء.

في وقت تم فيه اليوم وضع منشأة خاصة للسير غاز على مستوى محطة وقود ببقعة المعامرية ببلدية واد أسلي على المحور الولائي رقم 2 حيز الخدمة.