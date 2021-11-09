الشلف: مديرية الطاقة تكشف عن وضع 27 مشروع ربط بالكهرباء حيز الخدمة
كشفت اليوم الثلاثاء، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، عن وضع 27 عملية مطلع الشهر الجاري حيز الخدمة تخص ربط 435 مسكن بالتيار الكهربائي في الأحياء والمناطق النائية عبر 12 بلدية بالولاية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الأشغال لا تزال جارية في عمليات مماثلة من المنتظر وضعها حيز الخدمة مع إنقضاء السنة الجارية 2021.
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الشلف: مديرية الطاقة تحضر لتنصيب محطة متنقلة للوقود بالكريمية
أكدت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأنه قد تم الشروع في التحضير لتنصيب محطة وقود متنقلة ببلدية الكريمية في خطوة من شأنها تلبية حاجيات المواطنين إلى حين إعادة فتح محطة الخدمات البلدية التي تخضع لأشغال الترميم.
في ذات السياق، تنقلت لجنة ولائية تضم كل من مديرة الطاقة وممثل عن مصالح نفطال ورئيسي دائرة وبلدية الكريمية لأجل معاينة الأرضية المخصصة لتنصيب محطة الخدمات المتنقلة.
وقصد الوقوف على مدى تقدم الأشغال على مستوى الورشات التي تم تنصيبها لإنجاز محطتي خدمات في كل من حرشون ومدخل بلدية الشلف، تفقدت مديرة الطاقة هاتين الورشتين وتلقت شروحات عن تقدم الأشغال بهما في ظرف وجيز.
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