الشلف: مديرية الطاقة تكشف عن وضع 27 مشروع ربط بالكهرباء حيز الخدمة

كشفت اليوم الثلاثاء، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، عن وضع 27 عملية مطلع الشهر الجاري حيز الخدمة تخص ربط 435 مسكن بالتيار الكهربائي في الأحياء والمناطق النائية عبر 12 بلدية بالولاية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الأشغال لا تزال جارية في عمليات مماثلة من المنتظر وضعها حيز الخدمة مع إنقضاء السنة الجارية 2021.

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