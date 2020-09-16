الشلف: مديرية النشاط الإجتماعي تتكفل بـ 8 أشخاص بدون مأوى

تدخلت عشية اليوم الأربعاء مديرية النشاط الإجتماعي للتكفل بالأشخاص الذين لا يملكون مأوى ثابت في عملية ميدانية إستهدفت شوارع مدينة الشلف بحضور ممثلي الدرك والأمن والحماية المدنية والبلدية إلى جانب جمعية ناس الخير.

ووفق ما جاء في تصريح مدير النشاط الإجتماعي دهيمي عبد القادر للنهار أونلاين فإنه قد تم التكفل ب 8 أشخاص دون مأوى ثابت من الناحية النفسية والإجتماعية منها حالتين دمج أسري و 6 حالات تم التكفل بها نفسيا بغرض تقريبهم من مقر إقامتهم داخل الولاية أو خارجها.

وتأتي هذه العملية في إطار تجسيد تعليمات الوزارة الوصية ووالي ولاية الشلف الذي أصدر تعليمات للمسؤولين المحلين بغرض التكفل بالشرائح الهشة.