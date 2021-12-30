الشلف: مديرية النشاط الإجتماعي تتكفل بالعائلة التي تعرض مسكنها للإحتراق

تدخلت عشية اليوم، مصالح مديرية النشاط الإجتماعي ممثلة في القائمين على نشاط الخلايا الجوارية للتكفل بأفراد العائلة التي تعرض مسكنها الجاهز للإحتراق بمنطقة الغوالي بأولاد محمد في بلدية الشلف، ما خلف وفاة 3 أشخاص وإصابة سيدة بحروق تتواجد حاليا بمستشفى أولاد محمد.

حيث تم التكفل النفسي حسب مصادر النهار أونلاين، بأفراد العائلة المذكورة ومعاينة المسكن المتضرر من قبل السلطات الولائية بحضور مدير النشاط الإجتماعي، عبد القادر دهيمي، الذي سيشرف على عملية التكفل النفسي والمادي المتضررين من العائلة تجسيدا للتعليمات التي أسداها والي الشلف مساء اليوم.