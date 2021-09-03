الشلف: مديرية النشاط الإجتماعي تنظم حملة تحسيسية حول أهمية التلقيح ضد كوفيد 19

أطلقت مديرية النشاط الإجتماعي لولاية الشلف، حملة تحسيسية حول أهمية التلقيح ضد كوفيد 19، وتشمل هذه الحملة تنظيم خرجات ميدانية تنشطها الخلايا الجوارية بغرض تقديم شروحات وإرشادات للمواطنين على مستوى المناطق بعض النائية إلى جانب توزيع ملصلقات على المارة والمتوافدين على المؤسسات العمومية والخاصة.

وقد جابت الخلايا الجوارية أحياء وقرى بلديات عين أمران، تاوقريت وسنجاس، أين تم تسجيل تجاوبا لافتا من قبل المواطنين مع المشرفين على هذه الحلمة التي تحمل شعار بالتلقيح تعود الحياة.

وتأتي هذه الخطوة حسب ما جاء في تصريح مديرير النشاط الإجتماعي لولاية الشلف، عبد القادر دهيمي للنهار أونلاين، في سياق التحضيرات التي باشرتها وزارة التضامن لأجل إنجاح الحملة الوطنية الكبرى المزمع إجرائها يوم غد السبت لأجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين لكسب المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا لضمان دخول إجتماعي آمن.