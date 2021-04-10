الشلف: مدير التجارة يؤكد توفير 70 طن من مادة الزيت يوميا!

أكد اليوم مدير التجارة لولاية الشلف، نجيب بن جنة بأن مصالح تسهر على ضمان توفير 70 طن من مادة الزيت من قبل مموني 3 علامات.

وأشار ذات المسؤول بأن هذه الكمية كافية لتلبية الطلب اليومي للمستهلك.

في ذات السياق آشار بن جنة في تصريح للنهار أونلاين بأن المشكلة تكمن في تغير نمط الحياة لدى المستهلك الذي أصبح يقتني كميات تفوق إستهلاكه الشهري وتخزينها.

ناهيك عن وجود تجار يخزنون هذه المادة الأساسية ما خلق ندرة حقيقية في كل محلات بلديات الولاية.

وقصد تنظيم السوق وإعادة المياه إلى مجراها الطبيعي، كشف ذان المسؤول عن وجود مخطط خاص يرتكز على التنسبق الميداني بين مصالح التجارة الجهات المكلفة بالتموين.

فضلا عن تفعيل نشاط فرق مراقبة الجودة قمع الغش بغرض ردع التجار الذين يعملون على تخزين مادة الزيت.