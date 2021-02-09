الشلف: مدير التربية الجديد يسدي تعليمات صارمة لترقية الخدمة العمومية

أسدى محمد صافو مدير التربية لولاية الشلف تعليمات صارمة بغرض ترقية الخدمة العمومية على مستوى كل المكاتب والمصالح مع التركيز على ضرورة التنسبق الميداني الرامي إلى تسوية كل الملفات والوضعيات العالقة في أقرب الأجال.

في ذات السياق قام فيه الوافد الجديد بفتح أبواب الحوار أمام الشركاء الإجتماعين من خلال إستقباله أمس لممثلي تكتل نقابات قطاع التربية الذي يضم 7 تنظيمات نقابية في جلسة عمل تم خلالها مناقشة عدة ملفات حساسة على رأسها ملف المخلفات المالية المتأخرة.

حيث أكد صافو بأن هذا الملف في طريق التسوية بعد إشرافه على عملية إحصاء شاملة لكل الموظفين المعنين ورفع الحصيلة الإجمالية للمخلفات إلى الجهة الوصية على مستوى وزارة التربية بغرض الحصول على الإعتمادات المالية، مشيرا بأنه يتابع شخصيا هذه العملية، في وقت ثمن فيه تكتل النقابات تجاوب المدير الجديد مع المطالب المرفوعة في البيان الأول للتكتل.

من جهة أخرى أمر ذات المسؤول بإعداد رزنامة دورية خاصة بجلسات العمل الثنائية مع كل الشركاء الإجتماعين بغرض التكفل بإنشغالات موظفي القطاع وفق الإمكانيات المتاحة.