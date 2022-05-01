الشلف: مدير التربية يأمر بمنع ركن السيارات داخل المدارس
كشفت اليوم، مصادر مطلعة، بأن مدير التربية لولاية الشلف. قد أسدى تعليمات صارمة إلى مديري بعض المؤسسات التربوية تخص ضرورة عملهم في إتجاه منع الركن العشوائي السيارات داخل ساحات مؤسساتهم. بغية تفادي المخاطر التي قد تنجم عن هذه التصرفات التي تتنافى وتعليمات الجهة الوصية.
وجاءت هذه الخطوة حسب مصادر النهار أونلاين، بعد الزيارة الميدانية التي أجراها ذات المسؤول. إلى عدد من المدارس الإبتداىية، حيث لفت إنتباهه وجود سيارات مركونة داخل بعض الساحات. ما جعله يقف عند هذه الظاهرة إسداء تعليمات بتحويل تلك السيارات على الفور . مع إتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة التلاميذ.
في ذات السياق، حث ذات المسؤول على ضرورة عمل المفتشين على تكثيف الزيارات التفقدية. بغرض مرافقة وتكوين الأطقم الإدارية والتربوبية مع تثمين المجهودات المبذولة. في سبيل الحفاظ على الوجه الجمالي على المؤسسات ومحيطها الداخلي والخارجي.
طالع ايضا: عين الدفلى: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات
تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، مختصة في سرقة السيارات بعد الإعتداء على أصحابها،
و توقيف 5 أشخاص من أفرادها تتراوح أعمارهم بين 25 و 41 سنة، ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية عين الدفلى.
وفي هذا السياق، عملية الإطاحة بأفراد الشبكة تباعا، جاءت بعد تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي ببوراشد مساء يوم 26 أفريل الجاري من إحباط عملية سرقة سيارة سياحية.
و توقيف أحد المشتبه فيهم.و ذلك في نقطة مراقبة أقيمت مستعجلا بالمدخل الشرقي لمدينة بوراشد.
وهذا إثر تلقي بلاغ بسرقتها على مستوى مدينة جليدة قبل فترة قصيرة بعد الإعتداء على صاحبها.
و بعد التحقيقات تبين أن الشخص الموقوف كان ينشط ضمن جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بعد إستدراج أصحابها و الإعتداء عليهم.
ليتم توقيف أربعة من أفرادها في عمليات منفصلة، و تبين أنهم إرتكبوا 11 عملية مماثلة راح ضحيتهم 11 شخص من ولاية عين الدفلى و ولايات مجاورة.
حيث تمكن عناصر الشرطة على إثر العملية من إسترجاع هاتفين نقالين خاصين بأحد ضحاياهم إلى جانب لوحتي ترقيم سيارتين محل سرقة.
بالاضافة الى خنجر يستعمل في عمليات الإعتداء و حقيبة ظهر لتمويه الضحايا،
و مبلغ مالي من عائدات نشاطهم الإجرامي يقدر بأكثر من 05 ملايين سنتيم.
بالمقابل، أفراد الشبكة المشتبه بهم، قدموا أمام محكمة عين الدفلى، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية.
إلى جانب محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، السرقة الموصوفة بتوفر ظروف التعدد و الليل تحت طائلة العنف و التهديد، التي خصتهم بأمر إيداع.
فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف 05 أفراد أخرين من عناصر الشبكة.
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القضاء على إرهابي بجبل اللوح في عين الدفلى
كما تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح في عين الدفلى.
كما تمكنت المفرزة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.
و3 مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار ميدان وأغراض أخرى.
هذا وتم القضاء على الإرهابي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح ببلدية طارق بن زياد.