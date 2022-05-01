الشلف: مدير التربية يأمر بمنع ركن السيارات داخل المدارس

كشفت اليوم، مصادر مطلعة، بأن مدير التربية لولاية الشلف. قد أسدى تعليمات صارمة إلى مديري بعض المؤسسات التربوية تخص ضرورة عملهم في إتجاه منع الركن العشوائي السيارات داخل ساحات مؤسساتهم. بغية تفادي المخاطر التي قد تنجم عن هذه التصرفات التي تتنافى وتعليمات الجهة الوصية.

وجاءت هذه الخطوة حسب مصادر النهار أونلاين، بعد الزيارة الميدانية التي أجراها ذات المسؤول. إلى عدد من المدارس الإبتداىية، حيث لفت إنتباهه وجود سيارات مركونة داخل بعض الساحات. ما جعله يقف عند هذه الظاهرة إسداء تعليمات بتحويل تلك السيارات على الفور . مع إتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة التلاميذ.

في ذات السياق، حث ذات المسؤول على ضرورة عمل المفتشين على تكثيف الزيارات التفقدية. بغرض مرافقة وتكوين الأطقم الإدارية والتربوبية مع تثمين المجهودات المبذولة. في سبيل الحفاظ على الوجه الجمالي على المؤسسات ومحيطها الداخلي والخارجي.

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