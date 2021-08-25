الشلف: مدير التربية يؤكد إستلام 10 هياكل جديدة تحسبا للدخول المدرسي

أكد اليوم، مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو، إستلام 10 هياكل تربوية جديدة، حيث تجري حاليا عملية تجهيزها وتأطيرها تحسبا لوضعها حيز الخدمة بحلول الدخول المدرسي.

وتتمثل الهياكل الجديدة في ثانوية على مستوى موقع عدل بحي الحسنية إلى جانب 3 متوسطات في كل من منطقة بني ودرن ببلدية سنجاس، حي الحسنية ببلدية الشلف ووادي أسلي.

إلى جانب 6 مدارس إبتدائية في كل من بلديات الشلف، الشطية، أبو الحس، وواد أسلي، كما أشار صافو إلى إشرافه على إجتماع تنسيقي مع مسؤولي مصلحة الموظفين بغرض تعين الأطقم الإدارية والتربوية، مع التركيز على أهمية تجهيز كل الهياكل الجديدة وتهيئتها قبل الدخول المدرسي.