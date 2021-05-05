الشلف: مدير التربية يؤكد تطبيق الزيادة الناجمة عن المخلفات في راتب شهر ماي

أكد اليوم اليوم مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو بأنه قد تم تطبيق الزيادة الناجمة عن المخلفات المالية العالقة في راتب شهر ماي الجاري، في وقت يجري فيه العمل حاليا في إتجاه التحضير تسديد الأثر الرجعي للمخلفات المتعلقة بأشهر جانفي، فيفري، مارس وأفريل قبل نهاية الشهر الجاري.

وحسب ما أكدته مصادر مطلعة للنهار أونلاين، فإن صافو قد أسدى تعليمات صارمة خلال الساعات الأخيرة للقائمين على مصلحة الرواتب لأجل إتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسديد راتب شهر ماي قبل تاريخه المحدد لتمكين موظفي القطاع من إستلام رواتبهم قبل بومي عيد الفطر المبارك.

في ذات السياق أشارت ذات المصادر إلى أن الإجراءات المتعلقة بتسديد رانب شهر ماي فد تمت على مستوى الخزينة على أن يتولى مركز الدفع صبه في حسابات موظفي القطاع في ظرف لا يتتعدى 24 ساعة.