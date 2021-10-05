الشلف: مدير التربية يترأس إجتماعا تنسقيا لحلحة أزمة بيع الكتاب المدرسي

ترأس اليوم، مدير التربية لولاية الشلف الشلف محمد صافو، إجتماعا تنسيقيا لحلحة أزمة توزيع الكتاب المدرسي مع أعوان المصالح الإقتصادية للمؤسسات التربوية، بحضور كل من بشير بخدة مفتش مركزي بوزارة التربية الوطنية ومدير مركز بيع الكتاب المدرسي بالشلف.

وأشار صافو، إلى أن عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي لا تزال تراوح مكانها في وقت يتنظر فيه أغلبية التلاميذ الحصول على الكتب التي تسمح لهم بمتابعة دروسهم كبقية زملائهم، التي تتطلب تظافر الجهود لإجل تسريع عملية التوزيع، مشيرا إلى عقده لإجتماع مماثل مع مدراء المتوسطات في سياق التكفل بهذا الملف.

كما حث المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية بشير بخدة، أعوان المصالح الإقتصادية على التكفل بعملية بيع وتوزيع الكتاب المدرسي في أقرب الآجال، حتى لا يؤثر هذا التأخر المسجل في عملية التوزيع على المردود التحصيلي لأبنائنا، مشيرا إلى وجود 5 ولايات عبر التراب الوطني لا تزال تعيش أزمة في عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي.

وأضح ذات المسؤول إلى أن عملية بيع وتوزيع الكتاب المدرسي سيتم التكفل بها بصفة نهائية بسن تدابير جديدة من قبل الجهة الوصية مطلع الموسم الدراسي القادم.