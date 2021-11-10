الشلف: مدير التربية يترأس إجتماعا تنسيقيا لضمان توفر الإطعام في كل المدارس

ترأس اليوم الأربعاء، مدير التربية لولاية الشلف محمد صافو، إجتماعا تنسيقيا بحضور كل من المفتش العام للولاية ومدير الإدارة المحلية إلى جانب مفتش التغذية المدرسية ورؤساء المصالح المشرفة على عملية الإطعام، وذلك لأجل رفع مستوى التنسيق لضمان توفير خدمات الإطعام في 591 مطعما مدرسيا وذلك من خلال تقديم وجبات صحية ومتوازنة للتلاميذ.

وتجسيدا للتعليمات التي أسداها الوالي لخضر سداس في جلسة عمل أشرف عليها مطلع الأسبوع الجاري بمقر الولاية، تطرق الحاضرون إلى السبل التي من شأنها التوصل وفي أقرب الآجال لتوفير خدمات الإطعام على مستوى 46 مدرسة إبتدائية لا تتوفر على المطاعم إلى حد الساعة لأسباب عدة.

حيث تمت دعوة مديري المدارس المذكورة لتكثيف العمل في إتجاه تدارس كل العراقيل والمشاكل العالقة مع الجهات الوصية لإتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التكفل بكل التلاميذ دون إستثناء من خلال تمكينهم من وجبة الإطعام على غرار زملائهم في كل مدارس الولاية.