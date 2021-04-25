الشلف: مدير التربية يجتمع بالتكتل النقابي لعرض جديد ملف المخلفات المالية

إجتمع اليوم مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو بممثلي التكتل النقابي في جلسة عمل تم تخصيصها لعرض جديد ملف الملفات المالية العالقة منذ سنة 2017، فضلا عن أرضية تفعيل عمل المكاتب والمصالح بالمديرية لأجل تحسين الخدمة العمومية.

وقد عرفت هذه الجلسة حضور ممثلي 7 نقابات فضلا عن رئيس مصلحة الرواتب، وبعد فتح ملف المخلفات المالية العالقة، أكد صافو بأن كل الإجراءان قد تم إتخاذها لتطبيق الزيادة الناجمة عن المخلفات في راتب شهر ماي، على أن يتم صب الأثر الرجعي الخاص بأشهر جانفي، فيفري، مارس، وأفريل مباشرة بعد صب راتب شهر ماي.

كما تحدث ذات المسؤول،بأن عملية الإتصال والمتابعة جارية على قدم وساق مع الجهة الوصية على مستوى وزارة التربية الوطنية لأجل الحصول على المبلغ الخاص بالمخلفات المالية للفترة الممتدة بين 2017 و 2020.

في ذات السياق أشار، بأنه يتابع شخصيا هذه الوضعية التي جعلها على رأس أولوياته مباشرة بعد توليه مهامه كمدير تربية بولاية الشلف أواخر شهر جانفي إلى جانب العمل في إتجاه تفعيل عمل بعض المكاتب والمصالح في خطوة من شأنها تحسين وترقية الخدمة العمومية.

وأوضح صافو، بأن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل الشركاء الإجتماعين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بغرض معالجة التركمات والملفات العالقة من خلال طرح البدائل والمساهمة الفعالة في حلحلة بعض المشاكل التي قد تؤثر سلبا على إستقرار القطاع.