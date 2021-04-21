الشلف: مدير التربية يكرم النابغة سلمان بن زيان لتفوقه في تحدي القراءة

بادر اليوم مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو إلى تنظيم حفل تكريمي على شرف التلميذ النابغة سليمان مريم بن زيان الذي يدرس في قسم السنة الرابعة إبتدائي بدرسة مختار مخطاري في بلدية سنجاس.

وهذا نظير تفوقه الباهر في مسابقة تحدي القراءة وإحتلاله للمرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد تمكنه من قراءة 276 كتابا شكلت طول قامته البالغة 01 متر و 38 سنتم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية في ظرف وجيز.

في ذات السياق قال صافو، بأن النابغة سليمان بن زيان يمكك طاقة قل نظيرها، ما أكسبه القدرة على سلك دروب التحدي والوقوف في سن مبكرة على قمة التفوق، ويكفيه فخرا أنه مثل ولاية وبلده الجرائر عربيا وعالميا أحسن تمثيل، ولهذا فهو يستحق كل التكريم والتشجيع والمرافقة.