الشلف: مدير التربية ينهي عهد التسيير بالتكليف في مصلحة البرمجة والتجهيز

أنهى اليوم مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو عهد التسيير بالتكليف بمصلحة البرمجة والتجهيز بالتوقيع على ثاني تغيير على مستوى المديرية في ظرف 15يوم، عيين من خلاله شقار حراث رئيسا جديدا على رأس مصلحة البرمجة.

وكان شقار حراث يشغل منصب مدير ثانوية خنتاش محمد ببلدية حرشون، أين تميز بتفوقه في الإدارة والتسبير ما جعل ملفه يحظى بثقة المسؤول الأول عن قطاع التربية بالولاية الذي قبل ترقيته لشغل مهام رئيس مصلحة البرمجة التي شهدت تجاوزات عدة في عهد المدراء السابقين.

وجاء هذا التغيير ليترجم الوعود التي أطلقها مدير التربية الجديد خلال اللقاءات التي جمعته بالشركاء الإجتماعين قبل شهرين ونصف فقط على أرض الوقاع، في إنتظار تغييرات وصفتها مصادر النهار أونلاين بالهامة على رأس بعض المكاتب والمصالح بغرض تحسين الخدمة العمومية.