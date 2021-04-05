الشلف: مدير التربية ينهي مهام رئيس مكتب الإدارين ويعيين محمد بلعالية خلفا له

أكدت اليوم مصادر محلية بأن مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو قد أنهى مهام رئيس مكتب الإدارين ليوقع على صفحة أول تغيير بالمديرية بعد تركيزه على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وتفعيل عمل المكاتب والمصالح.

في ذات السياق تم تعيين محمد بلعالية الذي كان يشغل منصب مدير متوسطة لعراجي قدور بوادي الفضة رئيسا جديدا لمكتب الإدارين بالنظر للكفاءة التي يتمتع بها في التسيير، في إنتظار تغييرات أخرى منتظرة خلال الأيام القادمة على رأس بعض المكاتب والمصالح.

يحدث هذا في وقت ثمن فيه موظفو القطاع و ممثلي نقابات التربية المجهودات التي يبذلها المدير الجديد لأجل ترتيب الأوراق وإعطاء نفس جديد داخل مبنى المديرية التي كانت بالأمس القريب محل إنتقاد الكثير من الفاعلين بالقطاع.