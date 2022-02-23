الشلف: مدير الشباب والرياضة يأمر بوضع 6 مرافق مغلقة قيد الإستغلال

كشف اليوم، مدير الشباب والرياضة لولاية الشلف، العربي طواهرية، في تصريح خص به النهار، عن إسداء تعليمات صارمة. تخص تهيئة 6 هياكل رياضية إنتهت بها الأشغال منذ فترة طويلة. لتبقى مغلقة بغرض وضعها قيد الإستغلال في أقرب الآجال.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لتوصيات والي الولاية ووزير الشباب والرياضة.في ذات السياق أشار ذات المسؤول إلى وضع قاعة رياضية متخصصة ببلدية تاجنة قيد الإستغلال. في إنتظار وضع مرافق أخرى قيد الإستغلال قريبا. ويتعلق الأمر بمركب رياضي جواري ببلدية الشطية، دار للشباب بلدية سجناس. قاعة رياضية متخصصة بلدية بني راشد، دار للشباب ببلدية الظهرة وقاعة رياضية ببلدية بريرة.

وأكد العربي طواهرية، بأنه على أتم الإستعداد للعمل مع كل الشركاء والفاعلين في قطاع الشباب والرياضة.لأجل التكفل بكل الإنشغالات وتذليل العراقيل التي تعترض طريق تجسيد المشاريع الرياضية والمواهب الصاعدة. والسيير قدما لتقديم الإضافة المنتظرة خدمة للمصلحة العامة.

في ذات السياق، وعد ذات المسؤول بأن يزور كل بلديات الولاية للوقوف على واقع قطاعه. مشيرا إلى أنه قد عاين المرافق الرياضية. في 3 بلديات منذ توليه مهامه كمدير للشباب والرياضة لولاية الشلف نهاية الشهر المنصرم.

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