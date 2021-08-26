الشلف: مدير الموارد المائية يشكل لجنة لحل أزمة المياه بالقواري في حرشون

أمر اليوم، مدير الموارد المائية لولاية الشلف، بتشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن المديرية الوصية، مؤسسة الجزائرية للمياه، الدائرة والبلدية. وهذا لأجل التنقل الميداني إلى بقعة القواري ببلدية حرشون والوقوف على الأسباب التي تقف وراء أزمة ندرة الماء الشروب .والبحث عن الحلول التي من شأنها التكفل بإنشغال قاطني المنطقة بصفة نهائية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد جلسة العمل التي عقدها ذات المسؤول مع ممثلي منطقة القواري بغرض الإستماع إلى إنشغالهم المتعلق أساسا بندرة الماء الشروب منذ ما يقارب 6 اشهر على الرغم من توفر مصادر المياه وتزويد المنطقة بخزان مائي سنة 2019 فضلا عن ربط أهالي المنطقة بشبكة الماء الشروب.