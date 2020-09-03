الشلف: مدير النشاط الإجتماعي يتدخل لتسوية منحة ذوي الإحتياجات الخاصة بمجاجة

تدخل اليوم الخميس مدير النشاط الإجتماعي لولاية الشلف على مستوى بلدية الأبيض مجاجة من أجل تسوية ملف تأخر تسديد منحة ذوي الإختبارات الخاصة منذ شهر جوان.

على الرغم من إتخاذ مصالحه لكل الإجراءات القانونية والإدارية مطلع كل شهر بما في ذلك صب المبلغ الخاص ب 9 ألاف مستفيد من المنحة المذكورة عبر 35 بلدية.

في ذات السياق شدد ذات المسؤول الذي قاطع عطلته السنوية من خلال إتصاله برئيس البلدية على ضرورة تمكين المستفيدين من منحة ذي الإختبارات الخاصة ببلدية الأبيض مجاجة في أقرب الأجال .

كما طالب بتوضيحات حول أسباب تأخر تسديد المنحة لمستحقيها ، في وقت أرجعتها السلطات البلدية إلى العجز المسجل في الميزانية قبل حل المسألة من خلال التنسيق مع الجهات الوصية لتدارك الموقف.

هذا ، وأكد مدير النشاط الإجتماعي في إتصال له بالنهار أونلاين بأن صب المنحة المتأخرة لذوي الإحتياجات الخاصة ببلدية الأبيض مجاجة سيكون يوم الإثنين القادم فور إستكمال الإجراءات المتعلقة بالعملية على مستوى البلدية.