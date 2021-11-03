الشلف: مدير النشاط الإجتماعي يترأس إجتماعيا تنسيقيا لمسؤولي الخلايا الجوارية

ترأس اليوم الأربعاء، مدير النشاط الإجتماعي والتضامن لولايةالشلف عبد القادر دهيمي، إجتماعا تنسيفيا ضم كل من منسيقي الخلايا الجوارية الأربعة وممثلي الشبكة الإجتماعية على مستوى 35 بلدية.

وحضر هذا الإجتماع الذي جرت فعالياته بديوان مؤسسات الشباب وسط مدينة الشلف، إلى جانب إطارات المديرية، كل من مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الإجتماعية لمستغانم والمكلفة بتسيير الفرع الولائي لذات الوكالة بالشلف، فضلا عن ممثل قسم الدعم الإجتماعي.

وقد تطرق الحاضرون إلى تقييم برنامج وكالة التنمية الإجتماعية على المستوى المحلي، فيما تمت مناقشة عدة نقاط ذات صلة بأداء وتحسين الخدمات.