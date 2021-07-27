الشلف: مدير النشاط الإجتماعي يجتمع برؤساء الجمعيات لدعم مستشفيات الولاية

عقد مساء اليوم، مدير النشاط الإجتماعي لولاية الشلف، عبد القادر دهيمي، جلسة عمل تنسقية مع رؤساء الجمعيات وممثلي المجتمع المدني بحضور كل ممثلي مديرية الصحة وبلدية الشلف، وذلك من أجل البحث عن أليات دعم مستشفيات الولاية ومساعدتها على التكفل الأمثل بمصابي كوفيد 19

حيث إتفق الحاضرون على رفع درجة التنسيق الميداني وتقديم كل المجهودات التي من شأنها تفعيل العمل التطوعي والخيري في خطوة من شأنها تقديم الإضافة المنتظرة لقطاع الصحة وخاصة مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.