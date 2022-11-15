الشلف: مرافق مريض يعتدي على الطبيب المنسق بعيادة حي عروج

أكدت اليوم الأربعاء، مصادر محلية مطلعة بأن الطبيب المنسق المدعو ع.س. محمد على مستوى العيادة المتعددة التخصصات بحي عروج وسط مدينة الشلف، قد تعرض إلى إعتداء جسدي من قبل مرافق مريض وجه له عدة لكمات على مستوى الرأس والوجه.

ما تسبب له في كدمات و حالة إغماء داخل حرم العيادة أثناء تأدية مهامه وسط ذهول الحاضرين الذين تدخلوا لإنقاذه، في وقت سارع فيه الشخص المعتدي إلى مغادرة العيادة و الفرار إلى وجهة مجهولة.

وحسب ما أشارت إليه مصادر النهار أونلاين، فإن الطبيب المعتدى عليه قد تم إسعافه على الفور من قبل أعضاء الطاقم الشبه الطبي قبل عرضه على الأطباء الأخصائيين.

في وقت تم فيه إبلاغ مصالح الأمن بالإعتداء الذي طال الطبيب المنسق، في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية في قضية الحال.