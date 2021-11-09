“الشلف : مربو الدواجن..ضحايا كتكوت “الكوكلي

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز 12000 كتكوت نوع كوكلي “مجهولة المصدر” على متن سيارة تجارية.

وكانت السيارة، قادمة من مدينة بلعباس، حاملة الكتاكيت التي كانت موجّهة للبيع والتسويق داخل مدينة الشلف.

وتمت عملية الحجز حسب مصادر النهار، بعد قيام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم الدروع بعملية مراقبة وتفتيش استهدفت المركبات المجهزة بغرف التبريد والمركبات التجارية على مستوى نقاط المراقبة.

ليتم توقيف المركبة المذكورة وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتية ضبطت على متنهما الكتاكيت بدون فاتورة أو ترخيص من المصالح البيطرية لنقل مواد حيوانية أو ذات أصل حيواني.

ليتم على الفور حجزها وتحويلها إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وهذا بعد الاتصال والتنسيق مع الجهات المختصة ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري وفق الطرق القانونية اللازمة المعمول بها.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp