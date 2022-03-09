الشلف: مستثمرون يدعمون خزينة أولمبي الشلف بملياري سنتيم
أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، على تسليم مساعدات مالية بقيمة 2 مليار و 600 مليون سنتيم للقاىمين على فريق جمعية الشلف. وذلك في إطار المرافقة المادية للفرق الرياضية لأجل دعمها وتشجيعها على مواصلة النشاط وتشريف الولاية محليا ووطنيا وعربيا وقاربا.
وتأتي هذه الإلتفاتة، بعد أن بادر عدد من رجال المال والأعمال، بما فيهم مقاولين ومرقين ومستثمرين. إلى تقديم هذه المساعدات المالية بغرض تدعيم خزينة فريق الأولمبي. في خطوة من ڜأنها مرافقة إدارة هذه الأخيرة على تجاوز الضائقة المالية التي تواجهها خلال الفترة الأخيرة.
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تعاقد فريق اولمبي الشلف مع اللاعب المتعدّد المناصب زكرياء حدوش لموسمين بعد رحلة ابن مدينة مغنية مع عدد من الفرق الجزائرية.
كما عاد حدوش إلى الفريق الذي برز فيه. في الرديف ثم الأكابر قبل أن يعود له في سن 29 عاد ليبعث مسيرته من جديد بعدما حدثت له مشاكل و غاب عن الميادين.
ودافع حدوش عن عدد من الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر ووفاق سطيف. كما يملك إمكانيات كبيرة الذي سمحت له بحمل أقمصة أندية كبيرة في الجزائر.
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عاد سمير زاوي إلى بيته القديم، فريق أولمبي الشلف، لتولي العارضة الفنية للفريق، خلفا للمدرب مزيان ايغيل.
واستنجدت إدارة الشلفاوة، بسمير زاوي، على أمل اعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، في ما تبقى من عمر البطولة لضمان البقاء.
ويأتي اختيار إدارة أولمبي الشلف لزاوي من أجل تعويض مزيان ايغيل، بالنظر لمعرفته لبيت الفريق، وخبرته كلاعب ومدرب.
يذكر أن أولمبي الشلف، يتواجد حاليا في المركز الـ14 من ترتيب البطولة، برصيد 20 نقطة فقط، حصدها في 20 جولة.
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حقق فريق إتحاد بسكرة سهرة اليوم الإثنين فوزا في غاية الأهمية في قمة السقوط أمام الضيف جمعية عين مليلة.
مواجهة الجولة ال36 من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي جرت بملعب المركب الرياضي العالية انتهت بنتيجة هدف دون رد.
الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب نصر الدين خوالد في الدقيقة ال81.
وسقط فريق إتحاد العاصمة في فخ الهزيمة أمام جمعية أولمبي الشلف بنتيجة هدف دون رد.
المواجهة التي لُعبت بملعب الشهيد محمد بومزراق بالشلف سجل الهدف الوحيد خلالها اللاعب عبد الله مداح في الدقيقة ال42.