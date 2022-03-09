الشلف: مستثمرون يدعمون خزينة أولمبي الشلف بملياري سنتيم

أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، على تسليم مساعدات مالية بقيمة 2 مليار و 600 مليون سنتيم للقاىمين على فريق جمعية الشلف. وذلك في إطار المرافقة المادية للفرق الرياضية لأجل دعمها وتشجيعها على مواصلة النشاط وتشريف الولاية محليا ووطنيا وعربيا وقاربا.

وتأتي هذه الإلتفاتة، بعد أن بادر عدد من رجال المال والأعمال، بما فيهم مقاولين ومرقين ومستثمرين. إلى تقديم هذه المساعدات المالية بغرض تدعيم خزينة فريق الأولمبي. في خطوة من ڜأنها مرافقة إدارة هذه الأخيرة على تجاوز الضائقة المالية التي تواجهها خلال الفترة الأخيرة.

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تعاقد فريق اولمبي الشلف مع اللاعب المتعدّد المناصب زكرياء حدوش لموسمين بعد رحلة ابن مدينة مغنية مع عدد من الفرق الجزائرية.

كما عاد حدوش إلى الفريق الذي برز فيه. في الرديف ثم الأكابر قبل أن يعود له في سن 29 عاد ليبعث مسيرته من جديد بعدما حدثت له مشاكل و غاب عن الميادين.

ودافع حدوش عن عدد من الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر ووفاق سطيف. كما يملك إمكانيات كبيرة الذي سمحت له بحمل أقمصة أندية كبيرة في الجزائر.

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