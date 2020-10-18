الشلف: مستفيدون من السكن يحتجون للمطالبة بالقائمة النهائية بوادي قوسين

إحتج صباح اليوم الأحد العشرات من المستفيدين من حصة 110 وحدة سكنية ذات الطابع الإبجاري العمومي بمنطقة الدومية أمام مقر بلدية وادي قوسين في ولاية الشلف.

وطالب المواطنون، بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس قصد فتح تحقيق في قضية تأخر السلطات في الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من مشروع السكن الذي إنتهت به الأشغال منذ أشهر.

في ذات السياق صرح بعض المستفيدين الذين أقدموا على غلق مقر البلدية بمرارة عن المعاناة الكبيرة التي يتخبطون فيها جراء الضيق الذي تعيشه عوائلهم منذ سنوات.

في وقت لا تزال فيه الجهات الوصية تتماطل حسبهم وتكتفي بالوعود في الإفراج عن القائمة النهائية بعد الفصل في الطعون المرفوعة إلى اللجنة الولائية الناجمة عن القائمة الأولية للمستفيدين المفرج عنها منذ عام.