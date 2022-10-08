الشلف: مشاركة فرق من 7 بلديات في تظاهرة الفانتازيا بالزبوجة

شاركت اليوم السبت، فرق من 7 بلديات في إحياء تظاهرة الفانتازيا ببلدية الزبوجة في ولاية الشلف، التي تزامنت هذه السنة بإحياء مناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور ممثلي السلطات المحلية وفرق الفانتازيا، فضلا عن جمع غفير من المواطنين القادمين من مختلف مناطق الولاية والولايات المجاورة.

وحسب ما جاء في تصريح إيداع رئيس بلدية بوقرة الحبس المؤقت بالبليدة لعدم تنفيذ أحكام قضائية بلدية الزبوجة محمد بوزيان، فإن البلديات التي شاركت في إنجاح هذه التظاهرة، إلى جانب بلدية الزبوجة، بنايرية أم الدروع، الكريمية، أولاد فارس، تلعصة وبوزغاية.

في ذات السياق، أشار ذات المسؤول إلى البعد الثقافي الذي ترمز إلىه هذه التظاهرة التي تعد إمتداد محمود لعادات وتقاليد أهالي المنطقة وسانحة لإستحضار قيم الأصالة لدى جيل اليوم.

فيما أختتمت هذه التظاهرة بتكريم ممثلي فرق الخيالة من قبل ممثلي السلطات المحلية، في أجواء إحتفالية طبعتها صيحات القرسان الحاضرين إلى مدينة الزبوجة للمشاركة في إحياء هذه التظاهرة التي تزامنت مع المولد النبوي الشريف.