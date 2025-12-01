الشلف.. مصالح الأمن تسجل 4723 نداء استغاثة وتبليغ شهر نوفمبر

سجلت مصالح أمن ولاية الشلف، خلال شهر نوفمبر 2025، حصيلة معتبرة من البلاغات والاتصالات الواردة عبر مختلف الأرقام الخضراء وخطوط النجدة. بلغ مجموعها 4723 اتصالا، ما يعكس ارتفاعا في مستوى الوعي والتعاون الأمني لدى المواطنين.

وتوزعت هذه الاتصالات بين 27 مكالمة للتبليغ عن جرائم مختلفة، و51 مكالمة مرتبطة بحوادث المرور، إضافة إلى 1447 اتصالا للاستعلام والتوجيه.

كما استقبلت المصالح المعنية 3 بلاغات تخص حالات الاختفاء، و7 مكالمات للتبليغ عن حرائق.

إلى جانب 46 نداءً لطلب تدخل فرق الشرطة، بينما شكلت باقي الاتصالات، وعددها 2719 مكالمة، مختلف طلبات العون والإغاثة.

وثمنت شرطة الشلف هذا التفاعل الإيجابي من المواطنين، مؤكدة أن تبليغهم المستمر عبر صفحتها الرسمية وتطبيق “ألو شرطة” يعَدُّ عاملا أساسيا في تعزيز الأمن وخدمة المواطن، كما دعت الجميع إلى مواصلة التعاون حفاظا على أمن الولاية واستقرارها.